  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Негода в Україні: без світла залишаються 109 населених пунктів

    На ранок вівторка залишаються знеструмленими 109 населених пунктів у 4-х областях
    В Україні через негоду досі без електрики залишаються 109 населених пунктів у чотирьох областях. Про це повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС. «Залишаються знеструмленими 109 населених пунктів у 4 областях (Одеська - 68, Черкаська - 24, Херсонська - 10, Запорізька - 7)», - йдеться у повідомленні. До
    • Сьогодні, 09:19
    • Розсилка

    На ранок вівторка залишаються знеструмленими 109 населених пунктів у 4-х областях

    В Україні через негоду досі без електрики залишаються 109 населених пунктів у чотирьох областях. Про це повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС.

    «Залишаються знеструмленими 109 населених пунктів у 4 областях (Одеська - 68, Черкаська - 24, Херсонська - 10, Запорізька - 7)», - йдеться у повідомленні.

    До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго, додали у відомстві.

    При цьому у Вилковому на Одещині також продовжуються роботи з відновлення електропостачання.

    «Для енергозабезпечення насосної станції, двох шкіл та лікарні міста залучено 2 пересувні електростанції ДСНС. Населений пункт водопостачанням забезпечений, теплопостачанням - частково. У Вилківській міській лікарні облаштовано пункт обігріву для населення міста», - додали у ДСНС.

     

    Читайте також
    ДСНС електроенергія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ