Негода в Україні: без світла залишаються 109 населених пунктів

На ранок вівторка залишаються знеструмленими 109 населених пунктів у 4-х областях

В Україні через негоду досі без електрики залишаються 109 населених пунктів у чотирьох областях. Про це повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС. «Залишаються знеструмленими 109 населених пунктів у 4 областях (Одеська - 68, Черкаська - 24, Херсонська - 10, Запорізька - 7)», - йдеться у повідомленні. До



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На ранок вівторка залишаються знеструмленими 109 населених пунктів у 4-х областях

В Україні через негоду досі без електрики залишаються 109 населених пунктів у чотирьох областях. Про це повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС.

«Залишаються знеструмленими 109 населених пунктів у 4 областях (Одеська - 68, Черкаська - 24, Херсонська - 10, Запорізька - 7)», - йдеться у повідомленні.

До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго, додали у відомстві.

При цьому у Вилковому на Одещині також продовжуються роботи з відновлення електропостачання.

«Для енергозабезпечення насосної станції, двох шкіл та лікарні міста залучено 2 пересувні електростанції ДСНС. Населений пункт водопостачанням забезпечений, теплопостачанням - частково. У Вилківській міській лікарні облаштовано пункт обігріву для населення міста», - додали у ДСНС.