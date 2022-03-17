Нічого святого. Росармія добиває Московську церкву на Луганщині

Церква нині служить бомбосховищем для багатьох містян

Окупанти продовжують добивати Сєвєродонецький Христо-Різдвяний кафедральний собор, який належить УПЦ МП. Про це у Facebook повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

«Сьогодні прилетів черговий снаряд. Церква нині служить бомбосховищем для багатьох містян. Росіяни йдуть проти Бога!» – заявив очільник Луганщини.

Фото з Facebook Гайдая

На сайті УПЦ МП також повідомляється про обстріл Сєвєродонецького Христо-Різдвяного кафедрального собору. Церкву російські війська обстрілюють з 13 березня. Того дня у результаті масового обстрілу міста Сєверодонецька чимало снарядів припало на територію. Було виявлено понад десять воронок, уламками снарядів розбито багато вікон у соборі та адміністративному будинку, в якому розташоване Єпархіальне управління та підсобні приміщення.

Нагадаємо, що в Україні триває 22-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.