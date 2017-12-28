Нідерланди сьогодні мають оприлюднити прізвища причетних до збиття МН17 – ЗМІ

Слідство також працює над тим, щоб притягнути до відповідальності тих осіб, які вчинили мародерство на місці падіння уламків авіалайнеру

Сьогодні слідчі Нідерландів мають оприлюднити прізвища 120 осіб, яких було встановлено як причетних до організації та виконання збиття малайзійського боїнгу MH17 над Донбасом у липні 2014 року. Про пише УНН з посиланням на повідомило поінформоване джерело. «Сьогодні, якщо не буде якихось ексцесів нідерландська сторона, як і обіцяла раніше,



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Слідство також працює над тим, щоб притягнути до відповідальності тих осіб, які вчинили мародерство на місці падіння уламків авіалайнеру

Сьогодні слідчі Нідерландів мають оприлюднити прізвища 120 осіб, яких було встановлено як причетних до організації та виконання збиття малайзійського боїнгу MH17 над Донбасом у липні 2014 року. Про пише УНН з посиланням на повідомило поінформоване джерело.

«Сьогодні, якщо не буде якихось ексцесів нідерландська сторона, як і обіцяла раніше, має оприлюднити прізвища 120 осіб, які були встановлені в ході слідства у справі про збиття рейсу МН17 авіакомпанії «Малазійські авіалінії» в результаті чого загинули 298 осіб, з яких близько 80 – діти», — сказав співрозмовник агентства.

Також він зауважив, що наразі міжнародне слідство працює над тим, щоб притягнути до відповідальності тих осіб, які вчинили мародерство на місці падіння уламків авіалайнеру.

Раніше у Британії опублікували доповідь розвідки щодо збиття росіянами літака МН17