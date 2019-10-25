  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Нижня палата парламенту Франції схвалила закон про медичну марихуану

    • Розсилка
    Нижня палата парламенту Франції схвалила закон про медичну марихуану

    Застосування медичної марихуани розпочнеться у Франції в першій половині 2020 року

    Нижня палата парламенту, Національна асамблея Франції, схвалила закон щодо використання марихуани в медичних цілях.

    Згідно з повідомленням, після підтримку закону Міністерством охорони здоров’я Франції і Агенцією з питань ліків, його ще повинен схвалити Сенат та підписати президент.

    Як зазначається, застосування медичної марихуани розпочнеться у Франції в першій половині 2020 року. Відповідним правом зможуть скористуватися близько трьох тисяч пацієнтів із невиліковними хворобами, епілепсією, спазматичним болем, судомами, розсіяним склерозом, ускладненнями через хіміотерапію.

    Автори цього закону наголосили, що у 17 країнах, що належать до ЄС, вже дозволено використання медичної марихуани за призначенням лікаря.

    Заплановано, що у Франції рецепт на марихуану зможуть виписати лікарі кількох медичних закладів. Спочатку марихуану можна буде отримати в аптеці тієї лікарні, яка виписала рецепт, а потім – в аптеці за місцем проживання.

    Пацієнти зможуть отримати препарат у вигляді висушеного листя і шишок рослини, трав’яних чаїв і масел. Однак поки невідомо, де будуть закуповувати таку марихуану, адже на території Франції її офіційно не виробляють. 

    Джерело: Радіо Свобода

    ЄС закон легалізація марихуани президент рослини
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ