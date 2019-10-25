Нижня палата парламенту Франції схвалила закон про медичну марихуану



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Застосування медичної марихуани розпочнеться у Франції в першій половині 2020 року

Нижня палата парламенту, Національна асамблея Франції, схвалила закон щодо використання марихуани в медичних цілях.

Згідно з повідомленням, після підтримку закону Міністерством охорони здоров’я Франції і Агенцією з питань ліків, його ще повинен схвалити Сенат та підписати президент.

Як зазначається, застосування медичної марихуани розпочнеться у Франції в першій половині 2020 року. Відповідним правом зможуть скористуватися близько трьох тисяч пацієнтів із невиліковними хворобами, епілепсією, спазматичним болем, судомами, розсіяним склерозом, ускладненнями через хіміотерапію.

Автори цього закону наголосили, що у 17 країнах, що належать до ЄС, вже дозволено використання медичної марихуани за призначенням лікаря.

Заплановано, що у Франції рецепт на марихуану зможуть виписати лікарі кількох медичних закладів. Спочатку марихуану можна буде отримати в аптеці тієї лікарні, яка виписала рецепт, а потім – в аптеці за місцем проживання.

Пацієнти зможуть отримати препарат у вигляді висушеного листя і шишок рослини, трав’яних чаїв і масел. Однак поки невідомо, де будуть закуповувати таку марихуану, адже на території Франції її офіційно не виробляють.

Джерело: Радіо Свобода