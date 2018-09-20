НКРЕКП спростувала заяву нардепа Лещенка про ріст цін на електроенергію з 1 жовтня



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Підвищення цін на електроенергію через зростання тарифу для атомників не відбудеться

Глава Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Оксана Кривенко під час вчорашньої прес-конференції прокоментувала інформацію про начебто підвищення цін на електроенергію.

«Ці заяви, які транслюються в ЗМІ, повністю не відповідають дійсності. У нас є постанова щодо прогнозованої оптової ціни на електроенергію. В 4 кварталі 2018 року ціна не зміниться, як вона не змінилася в 2 і 3 кварталах цього року. Ціни для непобутових споживачів залишаються стабільними. Оптово-роздрібна ціна залишається незмінною. Рішення про підвищення цін не планується і не планувалися. Ціни на електроенергію для побутових споживачів, тобто для населення, ми також підвищувати не плануємо», - заявила Оксана Кривенко.

У НКРЕКП також називають відвертою спекуляцією заяви про підвищення тарифу «тепловикам». Із 1-го жовтня тариф для теплової генерації не виросте, комісія збільшила тариф для НАЕК «Енергоатом», додаткові кошти повинні піти на збільшення зарплат працівникам атомної енергетики.

При цьому підвищення цін на електроенергію через зростання тарифу для атомників не відбудеться. Як пояснюють в комісії, перерозподіл коштів на користь «Енергоатому» планується за рахунок урізання фінансування теплової генерації. Таким чином, заява, підхоплена кількома телеканалами, прямо протилежна реальним крокам комісії. Відзначається, що ні сам парламентарій перед тим, як озвучувати заяви про зростання ціни і висунути звинувачення Нацкомісії, ні ЗМІ, які транслювали його заяву, у НКРЕКП за інформацію та роз'ясненням з приводу зміни цін на електроенергію з 1 жовтня не зверталися.

Нагадаємо, народний депутат Сергій Лещенко заявив, що «вже з 1 жовтня цього року в Україні планується чергове підвищення цін на електроенергію через те, що Ахметов не хоче ділитися надприбутками». За словами нардепа, вартість електроенергії для українців зросте на 30 копійок за кіловат у годину.

Джерело: Українські новини