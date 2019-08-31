Новий Кабмін піде у відставку, якщо не знизить тарифи, - Зеленський
Зеленський поставив завдання уряду знизити тарифи на комунальні послуги
Президент України Володимир Зеленський заявив про розпуск Кабінету міністрів, якщо уряд не впорається з завданням знизити плату за комунальні послуги.
Про це Зеленський заявив в телеінтерв'ю.
«Завдання є, поставлена новому уряду: вони повинні показати модель. І якщо модель не буде зменшення комуналки, будемо прощатися з урядом. Все що вони зможуть, вони зроблять. Питання не в тому, яка ціна комуналки, питання в тому, який відсоток від того, що отримує людина пенсії або зарплати, він платить за комуналку. І така структурна проблема, така структурна ставиться завдання нового уряду», - сказав президент.
Крім того, за словами Зеленського, така ж історія готується з приводу кредитування.
«Готують, щоб послабити цей відсоток, щоб відсоток був зменшений. Готують формат, щоб у 20-му році у людей була можливість купувати ті чи інші речі, нерухомість або землю. Купувати під інший відсоток. Тому що я розумію, що таке 17-18 відсотків», - зазначив глава держави.
Голова держави, заявив, що уряд знає про таку його позицію.
Джерело: ТСН