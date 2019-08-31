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    Новий Кабмін піде у відставку, якщо не знизить тарифи, - Зеленський

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    <span>29 серпня Рада призначила новий уряд</span> - Новий Кабмін піде у відставку, якщо не знизить тарифи, - Зеленський
    29 серпня Рада призначила новий уряд

    Зеленський поставив завдання уряду знизити тарифи на комунальні послуги

    Президент України Володимир Зеленський заявив про розпуск Кабінету міністрів, якщо уряд не впорається з завданням знизити плату за комунальні послуги.

    Про це Зеленський заявив в телеінтерв'ю.

    «Завдання є, поставлена новому уряду: вони повинні показати модель. І якщо модель не буде зменшення комуналки, будемо прощатися з урядом. Все що вони зможуть, вони зроблять. Питання не в тому, яка ціна комуналки, питання в тому, який відсоток від того, що отримує людина пенсії або зарплати, він платить за комуналку. І така структурна проблема, така структурна ставиться завдання нового уряду», - сказав президент.

    Крім того, за словами Зеленського, така ж історія готується з приводу кредитування.

    «Готують, щоб послабити цей відсоток, щоб відсоток був зменшений. Готують формат, щоб у 20-му році у людей була можливість купувати ті чи інші речі, нерухомість або землю. Купувати під інший відсоток. Тому що я розумію, що таке 17-18 відсотків», - зазначив глава держави.

    Голова держави, заявив, що уряд знає про таку його позицію.

    Джерело: ТСН

    Кабмін тарифи нерухомість комуналка Володимир Зеленський модель президент уряд послуги
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