Новий президент Киргизстану почав своє перше турне з візиту до Путіна

Далі президент Киргизстану попрямує з робочим візитом до Мінська

Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков прибув з робочим візитом до Росії. Він проведе переговори з президентом РФ Володимиром Путіним. Сторони обговорять питання подальшого розвитку киргизько-російського двостороннього співробітництва, а також взаємодії в рамках інтеграційних об'єднань на Євразійському просторі, повідомляє Радио Азаттык. Також



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Зустріч Володимира Путіна і Сооронбая Жеенбекова у лютому 2017 року

Далі президент Киргизстану попрямує з робочим візитом до Мінська

Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков прибув з робочим візитом до Росії.

Він проведе переговори з президентом РФ Володимиром Путіним. Сторони обговорять питання подальшого розвитку киргизько-російського двостороннього співробітництва, а також взаємодії в рамках інтеграційних об'єднань на Євразійському просторі, повідомляє Радио Азаттык.

Також наголошується, що в рамках робочого візиту Сооронбай Жеенбеков зустрінеться з главою уряду Росії Дмитром Медведєвим.

Відомо, що далі президент Киргизстану попрямує з робочим візитом до Мінська, де візьме участь у черговій сесії Ради колективної безпеки Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Нагадаємо, 24 листопада у столиці Киргизстану Бішкеку відбулася урочиста церемонія вступу на посаду президента Сооронбая Жеенбекова.

Жеенбеков був прем’єр-міністром з квітня 2016 року по серпень 2017 року. Згідно з офіційними результатами, Жеенбеков виграв вибори 15 жовтня, здобувши 54% голосів.