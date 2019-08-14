Новопризначений посол Франції в Україні скоро прибуде до Києва



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Етьєн де Понсен заявив, що щасливий і гордий своєю новою діяльністю

Новопризначений надзвичайний і повноважний посол Франції в Україні Етьєн де Понсен заявляє, що щасливий і гордий своєю новою діяльністю та невдовзі збирається прибути до Києва.

Про це дипломат написав у Twitter.

«Гордий і щасливий моїм призначенням на посаду посла Франції в Україні. Виїзд до Києва наближається», - заявив де Понсен.

Варто зазначити, що свій пост дипломат написав українською мовою.

Гордий та щасливий моїм призначенням на посаду Посла Франції в Україні . Від'їзд до Києва наближається. @MFA_Ukraine #ukraine — Etienne de Poncins (@EdePoncins) 14 серпня 2019 р.

Нагадаємо, колишній посол Франції в Україні Ізабель Дюмон, призначена на цю посаду майже 4 роки тому, 27 липня у своєму Twitter попрощалася з українцями.