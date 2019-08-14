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    Новопризначений посол Франції в Україні скоро прибуде до Києва

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    Новопризначений посол Франції в Україні скоро прибуде до Києва

    Етьєн де Понсен заявив, що щасливий і гордий своєю новою діяльністю

    Новопризначений надзвичайний і повноважний посол Франції в Україні Етьєн де Понсен заявляє, що щасливий і гордий своєю новою діяльністю та невдовзі збирається прибути до Києва.

    Про це дипломат написав у Twitter.

    «Гордий і щасливий моїм призначенням на посаду посла Франції в Україні. Виїзд до Києва наближається», - заявив де Понсен.

    Варто зазначити, що свій пост дипломат написав українською мовою.

    Нагадаємо, колишній посол Франції в Україні Ізабель Дюмон, призначена на цю посаду майже 4 роки тому, 27 липня у своєму Twitter попрощалася з українцями.

    посол Twitter
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