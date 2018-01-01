Обмеження щодо посилок з-за кордону набудуть чинності з наступного року, - закон

Протягом року українці зможуть отримувати із закордонних інтернет-магазинів будь-яку кількість посилок

Обмеження на безподаткове отримання українцями посилок з-за кордону почнуть діяти з 2019 року. Про це йдеться в перехідних положеннях закону про внесення змін до Податкового кодексу України, опублікованого 30 грудня в газеті парламенту «Голос України». Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін у Податковий кодекс



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Протягом року українці зможуть отримувати із закордонних інтернет-магазинів будь-яку кількість посилок

Обмеження на безподаткове отримання українцями посилок з-за кордону почнуть діяти з 2019 року. Про це йдеться в перехідних положеннях закону про внесення змін до Податкового кодексу України, опублікованого 30 грудня в газеті парламенту «Голос України».

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін у Податковий кодекс України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень в 2018 році» 8 грудня 2017 року. 30 грудня закон був підписаний президентом Петром Порошенком.

Згідно з положеннями нового закону, кожен українець зможе отримати без сплати додаткового збору не більше трьох посилок в місяць, а вартість кожної з них не повинна перевищувати 150 євро. Починаючи з четвертої посилки такі відправлення будуть обкладатися податком, митом та акцизним збором.

Розмір мита становитиме 20% від вартості товару. Керівники деяких поштових служб заявили про те, що прийняті Радою рішення обмежити ввезення товарів та посилок з-за кордону є суперечливими і можуть не принести результату.

Зараз ліміт вартості посилки також становить 150 євро, однак кількість посилок не обмежується.