ОБСЄ посприяла припиненню вогню, щоб вивезти тіла загиблих бійців АТО
- Сьогодні, 01:21
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Тіла загиблих було передано родичам для поховання на підконтрольну Києву територію в районі ЩастяМісія ОБСЄ сприяла встановленню режиму припинення вогню у смт. Новотошківське та смт. Сентянівка (колишнє Фрунзе) для забезпечення перевезення тіл загиблих військовослужбовців Збройних сил України.
Про це йдеться у звіті місії ОБСЄ від 25 листопада.
Зазначається, що «тишу» забезпечували у селищах, підконтрольних ОРЛО та українській стороні.
«Місія сприяла встановленню режиму припинення вогню і здійснювала моніторинг його дотримання у Новотошківському і Сентянівці для забезпечення, як повідомлялося, перевезення тіл загиблих військовослужбовців ЗСУ», – йдеться у звіті.
Перебуваючи у 1,5 км на північ від Сентянівки, члени патруля СММ чули 2 постріли із стрілецької зброї в 500 м на північ.
Раніше бойовики ОРЛО заявили про загибель трьох учасників »диверсійно-розвідувальної групи ЗСУ» і пораненні ще одного.
В ОРЛО заявили, що бійці «планували проникнути в «ЛНР» в районі селища Фрунзе і здійснити провокації».
Повідомлялося також, що тіла загиблих було передано родичам для поховання на підконтрольну Києву територію в районі н.п.Щастя, за повідомленням бойовиків, на місці були присутні представники СЦКК і СММ ОБСЄ.
Нагадаємо, бойовики в неділю скоротили кількість обстрілів до 4, застосовуючи 82-мм міномети, зенітну установку, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО ввечері 26 листопада.