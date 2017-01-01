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    ОБСЄ посприяла припиненню вогню, щоб вивезти тіла загиблих бійців АТО

    Тіла загиблих було передано родичам для поховання на підконтрольну Києву територію в районі Щастя
    Місія ОБСЄ сприяла встановленню режиму припинення вогню у смт. Новотошківське та смт. Сентянівка (колишнє Фрунзе) для забезпечення перевезення тіл загиблих військовослужбовців Збройних сил України. Про це йдеться у звіті місії ОБСЄ від 25 листопада. Зазначається, що «тишу» забезпечували у селищах, підконтрольних ОРЛО та українській
    • Сьогодні, 01:21
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    Тіла загиблих було передано родичам для поховання на підконтрольну Києву територію в районі Щастя

    Місія ОБСЄ сприяла встановленню режиму припинення вогню у смт. Новотошківське та смт. Сентянівка (колишнє Фрунзе) для забезпечення перевезення тіл загиблих військовослужбовців Збройних сил України.

    Про це йдеться у звіті місії ОБСЄ від 25 листопада.

    Зазначається, що «тишу» забезпечували у селищах, підконтрольних ОРЛО та українській стороні.

    «Місія сприяла встановленню режиму припинення вогню і здійснювала моніторинг його дотримання у Новотошківському і Сентянівці для забезпечення, як повідомлялося, перевезення тіл загиблих військовослужбовців ЗСУ», – йдеться у звіті.

    Перебуваючи у 1,5 км на північ від Сентянівки, члени патруля СММ чули 2 постріли із стрілецької зброї в 500 м на північ.

    Раніше бойовики ОРЛО заявили про загибель трьох учасників »диверсійно-розвідувальної групи ЗСУ» і пораненні ще одного.

    В ОРЛО заявили, що бійці «планували проникнути в «ЛНР» в районі селища Фрунзе і здійснити провокації». 

    Повідомлялося також, що тіла загиблих було передано родичам для поховання на підконтрольну Києву територію в районі н.п.Щастя, за повідомленням бойовиків, на місці були присутні представники СЦКК і СММ ОБСЄ.

    Нагадаємо, бойовики в неділю скоротили кількість обстрілів до 4, застосовуючи 82-мм міномети, зенітну установку, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО ввечері 26 листопада.

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