ОБСЄ посприяла припиненню вогню, щоб вивезти тіла загиблих бійців АТО

Тіла загиблих було передано родичам для поховання на підконтрольну Києву територію в районі Щастя

Місія ОБСЄ сприяла встановленню режиму припинення вогню у смт. Новотошківське та смт. Сентянівка (колишнє Фрунзе) для забезпечення перевезення тіл загиблих військовослужбовців Збройних сил України. Про це йдеться у звіті місії ОБСЄ від 25 листопада. Зазначається, що «тишу» забезпечували у селищах, підконтрольних ОРЛО та українській



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Тіла загиблих було передано родичам для поховання на підконтрольну Києву територію в районі Щастя

Місія ОБСЄ сприяла встановленню режиму припинення вогню у смт. Новотошківське та смт. Сентянівка (колишнє Фрунзе) для забезпечення перевезення тіл загиблих військовослужбовців Збройних сил України.

Про це йдеться у звіті місії ОБСЄ від 25 листопада.

Зазначається, що «тишу» забезпечували у селищах, підконтрольних ОРЛО та українській стороні.

«Місія сприяла встановленню режиму припинення вогню і здійснювала моніторинг його дотримання у Новотошківському і Сентянівці для забезпечення, як повідомлялося, перевезення тіл загиблих військовослужбовців ЗСУ», – йдеться у звіті.

Перебуваючи у 1,5 км на північ від Сентянівки, члени патруля СММ чули 2 постріли із стрілецької зброї в 500 м на північ.

Раніше бойовики ОРЛО заявили про загибель трьох учасників »диверсійно-розвідувальної групи ЗСУ» і пораненні ще одного.

В ОРЛО заявили, що бійці «планували проникнути в «ЛНР» в районі селища Фрунзе і здійснити провокації».

Повідомлялося також, що тіла загиблих було передано родичам для поховання на підконтрольну Києву територію в районі н.п.Щастя, за повідомленням бойовиків, на місці були присутні представники СЦКК і СММ ОБСЄ.

Нагадаємо, бойовики в неділю скоротили кількість обстрілів до 4, застосовуючи 82-мм міномети, зенітну установку, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО ввечері 26 листопада.