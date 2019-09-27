Місія ОБСЄ в середу нарахувала 200 вибухів на Донеччині



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Більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на північний захід від Горлівки

Спостерігачі ОБСЄ зафіксували в середу близько 200 вибухів у Донецькій області та три вибухи на Луганщині.

Про це повідомляється в опублікованому у четвер звіті СММ ОБСЄ.

«У Донецькій області Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши тимчасом більше вибухів (близько 200), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (приблизно 55 вибухів)», - йдеться у звіті.

Більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на північний захід від н. п. Горлівка, на південь і південно-південний захід від Донецької фільтрувальної станції, зокрема 3 розриви снарядів на відстані 500 м від камери СММ, а також у районах на південь і південний схід від н. п. Пищевик та на північно-північний схід від н. п. Мар’їнка.

«У Луганській області Місія констатувала аналогічний рівень порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши, серед іншого, 3 вибухи, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (5 вибухів)», - повідомили в Місії.

Більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на південно-південний захід від н. п. Кряківка, на південний схід від н. п. Попасна, на південний захід від н. п. Первомайськ, а також на схід від н. п. Золоте.