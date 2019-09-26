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    ОБСЄ зафіксувала у вівторок зменшення обстрілів на Донбасі

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    ОБСЄ зафіксувала у вівторок зменшення обстрілів на Донбасі

    Більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на схід і південь від Світлодарська

    Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ констатувала у вівторок зменшення кількості порушень режиму припинення вогню у Донецькій і Луганській областях, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом.

    Про це повідомляється в опублікованому у середу звіті СММ ОБСЄ.

    «У Донецькій області СММ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши менше вибухів (близько 55), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (приблизно 120 вибухів)», - йдеться у звіті.

    Більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на схід і південь від н. п. Світлодарськ (підконтрольний урядові, 57 км на північний схід від Донецька), на південь від н. п. Пищевик (підконтрольний урядові, 84 км на південь від Донецька) та на схід від н. п. Чермалик (підконтрольний урядові, 77 км на південь від Донецька).

    «У Луганській області СММ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши 5 вибухів, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (20 вибухів)», - повідомили в СММ.

    Більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано поблизу ділянок розведення в районі н.п. Золоте (підконтрольний урядові, 60 км на захід від Луганська) та в районі н.п. Станиця Луганська (підконтрольний урядові, 16 км на північний схід від Луганська).

    ОБСЄ бойовики на Донбасі Донбас
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