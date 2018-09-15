ОБСЄ заявила про скупчення танків, гаубиць, та ракетних комплексів поблизу Луганська



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Спостерігачі задокументували розміщення реактивних систем залпового вогню в порушення визнаних ліній для відведення озброєння

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні зафіксувала розміщення бойовиками реактивних систем залпового вогню «Град« з порушенням Мінських угод про відведення важкого озброєння

Про це повідомляє місія у своєму звіті.

Зокрема, спостерігачі задокументували розміщення реактивних систем залпового вогню в порушення визнаних ліній для відведення озброєння.

«12 вересня у непідконтрольних урядові районах безпілотний літальний апарат СММ дальнього радіуса дії зафіксував 14 реактивних систем залпового вогню (БМ-21 «Град», 122 мм) поблизу Хрустального (колишній Красний Луч, за 56 км на південний захід від Луганська) і 7 РСЗВ (БM-21) біля Міусинська (за 62 км на південний захід від Луганська), розміщених там із порушенням ліній відведення», - йдеться у звіті.

Крім того, того ж дня безпілотник СММ дальнього радіуса дії виявив танк (невстановленого типу), 23 буксирувані гаубиці (чотири 2A36 «Гіацинт-Б», 152 мм, чотири Д-30 «Жаба», 122 мм, і п'ятнадцять 2А65 «Мста-Б», 152 мм) і 10 самохідних гаубиць (2С1 «Гвоздика», 122 мм) біля Хрустального за лініями відведення, проте за межами виділених місць зберігання озброєння.

Також спостерігачі зафіксували 15 танків (невстановленого типу), 10 самохідних гаубиць (2С1), 12 буксируваних гаубиць (Д-30) і 4 зенітно-ракетні комплекси (9K35 «Стріла-10«) поблизу Міусинська.