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    Один із найкращих в Європі. Степанов розхвалив український карантин

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    Степанов: Питання контролю &ndash; це питання адміністративного покарання. Через систему штрафів - Один із найкращих в Європі. Степанов розхвалив український карантин
    Степанов: Питання контролю – це питання адміністративного покарання. Через систему штрафів

    «З липня місяця у Верховній Раді знаходиться відповідний закон, поданий Кабінетом міністрів №3890, який чітко регламентує щодо штрафів. Це той механізм, яким користуються всі європейські країни»

    Міністр охорони здоров’я Максим Степанов вважає, що в Україні втілена одна з найкращих форм адаптивного карантину в Європі.  Про це він сказав під час виступу у Верховній Раді

    Цю оцінку він озвучив, говорячи про необхідність законодавчо врегулювати питання штрафів за порушення самоізоляції.

    «Питання контролю – це питання адміністративного покарання через систему штрафів. Тому я хочу звернутися до народних депутатів. З липня місяця у Верховній Раді знаходиться відповідний закон, поданий Кабінетом міністрів №3890, який чітко регламентує щодо штрафів. Це той механізм, яким користуються всі європейські країни. Все решта, я вважаю, що у нас одна із найкращих практик в Європі щодо адаптивного карантину», - зазначив він.

    Як повідомлялось, облаштовувати тимчасові ковідні шпиталі поза медичними закладами в Україні планують при орієнтовній щоденній кількості хворих з COVID-19 на рівні 11-15 тис. або при різкому стрибку хвороби в певному місті чи регіоні.

    міністр Максим Степанов хвороби карантин
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