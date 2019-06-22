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    Офіцера поліції Буковини викрито на підкупі працівника військкомату (фото)

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    Офіцера поліції Буковини викрито на підкупі працівника військкомату (фото)
    Фото: gp.gov.ua

    Підполковник поліції пообіцяв місцевій мешканці владнати питання щодо ухилення її сина від призову, за це посадовець хотів 2,5 тис. євро

    Співробітники Служби безпеки України викрили у Чернівецькій області начальника одного з відділень Нацполіції на пропозиції неправомірної вигоди посадовцю Новоселицького райвійськкомату. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    Оперативники спецслужби встановили, що підполковник поліції пообіцяв місцевій мешканці «владнати питання» щодо ухилення її сина від призову і визнання непридатним до проходження строкової служби. Вартість своїх «послуг» посадовець оцінив у 2,5 тис. євро, частина з яких мала піти на хабар посадовцю одного зі структурних підрозділів райвійськкомату.

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    Правоохоронці затримали поліцейського на території військового комісаріату під час спроби передачі частини неправомірної вигоди у розмірі 1 тис. євро.

    У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо оголошення зловмисну підозри і обрання міри запобіжного заходу.

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    Офіцера поліції Буковини викрито на підкупі працівника військкомату (фото)
    Офіцера поліції Буковини викрито на підкупі працівника військкомату (фото)
    Офіцера поліції Буковини викрито на підкупі працівника військкомату (фото)
    Фото: gp.gov.ua, ssu.gov.ua

    Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності інших посадовців Нацполіції, причетних до протиправної діяльності.

    Заходи із викриття зловмисника проводились спільно з ДБР під процесуальним керівництвом військової прокуратури.

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