Офіцера Служби зовнішньої розвідки судитимуть за самоволку



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Фото: dbr.gov.ua

У разі доведення вини, військовослужбовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від трьох до семи років

Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань під процесуальним керівництвом Головної військової прокуратури завершили досудове розслідування стосовно офіцера центрального апарату Служби зовнішньої розвідки України, підозрюваного у самовільному залишенні військової служби. Про це повідомляє прес-служба ДБР.

Досудовим розслідуванням встановлено, що військовослужбовець не повернувся до місця служби у визначений наказом голови Служби зовнішньої розвідки України час та протягом тривалого періоду ухилявся від несення обов’язків військової служби, проводячи час на власний розсуд.

Таким чином він умисно порушив вимоги Конституції України, Законів України «Про оборону України», «Про військовий обов'язок і військову службу», Статуту внутрішньої служби Збройних сил України, Дисциплінарного статуту Збройних сил України.

Слідчими ДБР військовослужбовцю було повідомлено про підозру у самовільному залишенні військової частини або місця служби, а також нез’явленні вчасно на службу без поважних причин, вчиненому в умовах особливого періоду (ч. 4 ст. 407 Кримінального кодексу України).

Обвинувальний акт скеровано до суду.

У разі доведення вини, військовослужбовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від трьох до семи років.