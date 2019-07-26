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    Оголошено трьох кандидатів на пост судді ЄСПЛ від України

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    Європейський суд з прав людини - Оголошено трьох кандидатів на пост судді ЄСПЛ від України
    Європейський суд з прав людини

    За підсумками конкурсу комісія прийняла рішення рекомендувати для обрання суддею Європейського суду з прав людини трьох кандидатів

    Комісія для проведення конкурсу з добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) від України визначила імена трьох кандидатів.

    Про це повідомили в пресслужбі президента в п'ятницю, 26 липня.

    Комісія 25-26 липня провела співбесіди з кандидатами, які були допущені до участі в конкурсі і взяли участь у тестуванні з визначення рівня володіння офіційними мовами Ради Європи.

    За підсумками конкурсу комісія прийняла рішення рекомендувати для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України Олену Бойченко, Миколу Гнатовського і Павла Пушкаря.

    Список кандидатів відправлено до Міністерства закордонних справ України для подальшого внесення в установленому порядку до Ради Європи.

    У пресслужбі президента зазначили, що всі учасники конкурсу продемонстрували «надзвичайно високий рівень професійної компетентності», тому добір був «надзвичайно складним».

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