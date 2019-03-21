Охоронці Медведчука кілька годин тримали журналістів в лісі



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Журналісти змогли покинути територію лише після приїзду одразу трьох екіпажів поліції та слідчо-оперативної групи

Знімальні групи телеканалу «112» та NewsOne прибули на місце інциденту, щоб зняти сюжети про затримання злочинців, що загрожували безпеці Віктора Медведчука

Співробітники охоронної фірми «Шторм», яка охороняє маєтки Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко, протягом чотирьох годин тримали журналістів телепрограми «Наші гроші з Денисом Бігусом» в лісі поблизу території державних дач «Будинку відпочинку «Пуща-Водиця».

Як пише видання, їхні кореспонденти Максим Опанасенко і Марія Землянська разом з оператором Кирилом Шапарем у середу, 20 березня, приїхали до Міністерського озера для зйомок епізодів сюжету квадрокоптером. З повітря знімали територію державних дач, яка не є приватною власністю і розташована по сусідству з маєтком Медведчука (зйомка якого не проводилася).

Уже за 10 хвилин до знімальної групи, що перебувала на території загального користування, на автомобілі прибули четверо чоловіків, які представилися працівниками охоронної фірми «Шторм». Компанія протягом останніх кількох років охороняє маєток Віктора Медведчука та Оксани Марченко в Пущі-Водиці, що неподалік.

За словами охоронців, журналісти порушили приватний простір Медведчука та Марченко. Також працівники «Шторму» заявили, що за наявною у них інформацією на Віктора Медведчука готують замах, відтак журналісти можуть потенційно загрожувати його безпеці.

Озброєні охоронці утримували журналістів до приїзду поліції. Після дачі пояснень працівники поліції заявили про відсутність формальних підстав для подальшого затримання журналістів та про відсутність будь-яких порушень з їхнього боку.

З цим не погодилися охоронці «Шторму», які викликали підмогу і протягом наступних кількох годин силою та погрозами продовжили утримувати знімальну групу, звинувачуючи в нібито порушенні законодавства. Журналісти змогли покинути територію лише після приїзду одразу трьох екіпажів поліції та слідчо-оперативної групи.

Показово, що протягом першої години на місце інциденту на автомобілі, що належить фірмі «Шторм», прибула знімальна група телеканалу «112», ще за півгодини на місце приїхала знімальна група телеканалу NewsOne. Обидва канали минулого року змінили власника і зараз записані на соратника Медведчука Тараса Козака, фактичним власником вважають самого Медведчука.

Обидві знімальні групи повідомили журналістам «Наших грошей», що приїхали для зйомок сюжетів про нібито затримання злочинців, що загрожували безпеці Віктора Медведчука.