Окупанти атакували Миколаївщину: багато поранених

Сьогодні зранку росіяни вдарили по місту Миколаєв

Не вщухають хаотичні обстріли Миколаївщини російськими окупантами. Загалом у регіоні поранень минулої доби зазнали 15 людей, заявила 21 червня голова обласної ради Ганна Замазєєва в Telegram. Дітей серед постраждалих немає.

«Сьогодні зранку росіяни вдарили по місту Миколаєву. Вчора дісталося громадам Баштанського і Миколаївського районів. Зокрема, під обстріли потрапили Широківська, Березнегуватська, Галіцинівська, Первомайська та Очаківська громади», – написала вона.

На сьогоднішній ранок у миколаївських лікарнях перебуває 289 громадян, які постраждали від атак окупантів в області. Ще 98 особам надали допомогу амбулаторно.

«Усі поранені доправлені у медичні заклади. Велика подяка й шана нашим лікарям, які цілодобово й самовіддано рятують життя і здоров'я миколаївців. Усім якнайшвидшого одужання», - ідеться в повідомленні.