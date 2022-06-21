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    Окупанти атакували Миколаївщину: багато поранених

    Окупанти атакували Миколаївщину: багато поранених
    фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області

    Сьогодні зранку росіяни вдарили по місту Миколаєв

    Не вщухають хаотичні обстріли Миколаївщини російськими окупантами. Загалом у регіоні поранень минулої доби зазнали 15 людей, заявила 21 червня голова обласної ради Ганна Замазєєва в Telegram. Дітей серед постраждалих немає.

    «Сьогодні зранку росіяни вдарили по місту Миколаєву. Вчора дісталося громадам Баштанського і Миколаївського районів. Зокрема, під обстріли потрапили Широківська, Березнегуватська, Галіцинівська, Первомайська та Очаківська громади», написала вона.

    На сьогоднішній ранок у миколаївських лікарнях перебуває 289 громадян, які постраждали від атак окупантів в області. Ще 98 особам надали допомогу амбулаторно.

    «Усі поранені доправлені у медичні заклади. Велика подяка й шана нашим лікарям, які цілодобово й самовіддано рятують життя і здоров'я миколаївців. Усім якнайшвидшого одужання», - ідеться в повідомленні.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти атакували Миколаївщину: багато поранених