Окупанти обстріляли Красногорівку, розпочалася пожежа (фото)



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Фото: Facebook Операції об'єднаних сил

В результаті одне помешкання згоріло повністю, ще одне зазнало серйозних пошкоджень

На Донбасі російсько-окупаційні війська обстріляли з великокаліберних кулеметів житловий сектор міста Красногорівка. Від влучень у будинок розпочалась пожежа. Вогонь охопив і сусідні споруди. В результаті одне помешкання згоріло повністю, ще одне зазнало серйозних пошкоджень.

Про це повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у соцмережі Facebook.

Обстріл стався 5 вересня.

«Силами рятувальників ДСНС та військовослужбовців Об’єднаних сил пожежу було ліквідовано. Постраждалих серед мирного населення не зареєстровано», - заявили в штабі.

Зазначається, що це далеко не перший випадок, коли збройні формування Російської Федерації навмисне провокують виникнення пожеж поблизу лінії розмежування, ведучи вогонь запалювальними або трасуючими боєприпасами по легкозаймистих господарських спорудах та скупченнях сухої рослинності.

«Українська сторона СЦКК нагадує: протягом лише минулого місяця, не зважаючи на «хлібне перемир'я», збройні формування Російської Федерації вчинили 15 обстрілів населених пунктів. При цьому застосовували не лише стрілецьку зброю, але й артилерію. Внаслідок обстрілів один громадянин загинув, двоє були поранені, зазнали пошкоджень десятки житлових та господарських споруд», - повідомили у штабі.

Нагадаємо, під час ведення бойових дій протягом минулої доби один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще троє отримали поранення.