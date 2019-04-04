Окупанти посадили на 14 років «диверсантів» Дудку та Бессарабова
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Адвокати Бессарабова та Дудки мають намір оскаржити вирок
Вирок виніс російський Севастопольський міський суд
Севастопольський міський суд засудив Володимира Дудку та Олексія Бессарабова, які звинувачуються у підготовці диверсій в Криму, до 14 років позбавлення волі кожного.
«Судова колегія постановила визнати Бессарабова та Дудку винними і призначити кожному з них остаточне покарання у вигляді 14 років позбавлення волі з відбуванням у колегії суворого режиму», - йдеться в рішенні суддів.
Також Бессарабову призначений штраф в розмірі 300 тис. рублів, Дудці - 350 тис. рублів. Вирок можливо оскаржити протягом 10 днів.
Адвокати засуджених мають намір оскаржити вирок, повідомили їхні захисники. «Ми будемо оскаржувати», - сказав Сергій Легостов, який представляє інтереси Дудки. Адвокат другого підсудного Сергій Деменцевич заявив, що також має намір оскаржити вирок. «Я вважаю, що вирок не відповідає дійсності», - сказав він.
Представник сторони звинувачення повідомив, що рішення про оскарження буде прийнято після вивчення матеріалів.
Як відомо, Штибліков у листопаді 2018 року був засуджений до п’яти років позбавлення волі в колонії суворого режиму.
Нагадаємо, 9 листопада 2016 року в Севастополі затримали співробітників кримського аналітичного центру «Номос» Дмитра Штиблікова і Олексія Бессарабова, а також їхнього близького друга Володимира Дудку. Усіх трьох звинуватили в підготовці диверсій в анексованому Криму на замовлення української розвідки.
У СБУ повідомили, що затримані в Криму громадяни України не є співробітниками чи контактерами з боку Служби безпеки.
Джерело: ТАСС