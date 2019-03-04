Окупанти продовжують забруднювати Чорне море. Україна з'ясувала нові обставини

Окупанти продовжують забруднювати Чорне море. Україна з'ясувала нові обставиниграфіка
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Незаконний видобуток піску продовжується під приводом днопоглиблювальних робіт за допомогою спеціальної техніки
Прокуратура Автономної Республіки Крим і Головне управління Нацполіції Криму встановили додаткові обставини забруднення Чорного моря внаслідок незаконного видобування піску в урочищі Плавні Нижньо-Чурбашського хвостосховища в окупованій Керчі.
Про це повідомляє прокуратура АРК.
«У рамках кримінального провадження, відкритого за фактом незаконного видобування піску в урочищі Плавні Нижньо-Чурбашського хвостосховища в окупованій Керчі витребувано інформацію з Державного космічного агентства України. Відповідно до цієї інформації, хвостосховища призначались для збору отруйних відходів Камиш-Бурунського залізорудного комбінату і діяли з 1968 р. За результатами аналізу піску, проведеного у 2016 р., встановлено, що кількість миш’яку перевищує гранично допустиму концентрацію у 500 разів, сурми – у 3 рази, ванадію – у 3,5 рази, хрому – у 1420 разів, фосфору і заліза: 341 і 370 млг/кг відповідно. Незаконний видобуток піску на території Верхньо-Чурбашського та Нижньо-Чурбашського хвостосховищ продовжується», - сказано в повідомленні.
Видобуток піску Верхньо-Чурбашського та Нижньо-Чурбашського хвостосховищ (комплекс спеціальних споруд та обладнання, які призначені для складування або захоронення радіоактивних, токсичних та інших відвальних відходів збагачення корисних копалин)
Як повідомлялося, на початку лютого цього року слідчим відділом ГУ Нацполіції в АР Крим та м. Севастополі було зареєстроване кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 240 Кримінального кодексу України (порушення правил охорони або використання надр). Прокуратура АР Крим здійснює процесуальне керівництво у вказаному провадженні.
Відтак було встановлено, що після окупації Криму Російською Федерацією дамбу Нижньо-Чурбашського водосховища у Керчі почали використовувати для незаконного видобутку піску, обсяг якого постійно збільшувався. Внаслідок цього бруд від його промивання та видобування потрапляє на міський пляж. У випадку порушення проектних норм є також можливість руйнування окремих ділянок шосе Героїв Ельтигена біля Керчі.