Окупанти продовжують забруднювати Чорне море. Україна з'ясувала нові обставини графіка



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Незаконний видобуток піску продовжується під приводом днопоглиблювальних робіт за допомогою спеціальної техніки

Прокуратура Автономної Республіки Крим і Головне управління Нацполіції Криму встановили додаткові обставини забруднення Чорного моря внаслідок незаконного видобування піску в урочищі Плавні Нижньо-Чурбашського хвостосховища в окупованій Керчі.

Про це повідомляє прокуратура АРК.

«У рамках кримінального провадження, відкритого за фактом незаконного видобування піску в урочищі Плавні Нижньо-Чурбашського хвостосховища в окупованій Керчі витребувано інформацію з Державного космічного агентства України. Відповідно до цієї інформації, хвостосховища призначались для збору отруйних відходів Камиш-Бурунського залізорудного комбінату і діяли з 1968 р. За результатами аналізу піску, проведеного у 2016 р., встановлено, що кількість миш’яку перевищує гранично допустиму концентрацію у 500 разів, сурми – у 3 рази, ванадію – у 3,5 рази, хрому – у 1420 разів, фосфору і заліза: 341 і 370 млг/кг відповідно. Незаконний видобуток піску на території Верхньо-Чурбашського та Нижньо-Чурбашського хвостосховищ продовжується», - сказано в повідомленні.

Видобуток піску Верхньо-Чурбашського та Нижньо-Чурбашського хвостосховищ (комплекс спеціальних споруд та обладнання, які призначені для складування або захоронення радіоактивних, токсичних та інших відвальних відходів збагачення корисних копалин)