Окупанти проводять стрільби біля Керченської протоки графіка



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РФ закрила район у західній частині Темрюкської затоки

У ніч з 16 на 17 лютого росіяни проводили радіотехнічні навчання на виході з Керченської протоки у Чорне море

Російська Федерація закрила район в Азовському морі поблизу Керченської протоки для проведення стрільб впродовж 18-20 лютого 2019 року.

Про це повідомляє «Український мілітарний портал», посилаючись на власні джерела.

РФ закрила район у західній частині Темрюкської затоки, що розташована поблизу Керченської протоки і проводить там стрільби.

У ніч з 16 на 17 лютого росіяни проводили радіотехнічні навчання на виході з Керченської протоки у Чорне море. Метою навчань було виявлення координат втраченої радарної цілі між Кіз-Аульським та Такільським радіотехнічними постами спостереження, що у південній частині Керченської протоки у Чорному морі.

Крім того, навчання відбувались у районі, де 25 листопада 2018 року Росія захопила українські екіпажі двох малих броньованих артилерійських катерів «Бердянськ» та «Нікополь» та буксиру «Яни Капу».