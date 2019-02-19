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    Окупанти проводять стрільби біля Керченської протоки

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    РФ закрила район у&nbsp;західній частині Темрюкської затоки - Окупанти проводять стрільби біля Керченської протоки
    РФ закрила район у західній частині Темрюкської затоки

    У ніч з 16 на 17 лютого росіяни проводили радіотехнічні навчання на виході з Керченської протоки у Чорне море

    Російська Федерація закрила район в Азовському морі поблизу Керченської протоки для проведення стрільб впродовж 18-20 лютого 2019 року.

    Про це повідомляє «Український мілітарний портал», посилаючись на власні джерела. 

    РФ закрила район у західній частині Темрюкської затоки, що розташована поблизу Керченської протоки і проводить там стрільби. 

    У ніч з 16 на 17 лютого росіяни проводили радіотехнічні навчання на виході з Керченської протоки у Чорне море. Метою навчань було виявлення координат втраченої радарної цілі між Кіз-Аульським та Такільським радіотехнічними постами спостереження, що у південній частині Керченської протоки у Чорному морі.

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    Крім того, навчання відбувались у районі, де 25 листопада 2018 року Росія захопила українські екіпажі двох малих броньованих артилерійських катерів «Бердянськ» та «Нікополь» та буксиру «Яни Капу».

     

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