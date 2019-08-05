  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Окупанти шість разів порушили «хлібне перемир'я»

    • Розсилка
    Окупанти шість разів порушили «хлібне перемир'я»

    Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил

    Підрозділи Об'єднаних сил у неділю дотримувалися сталого режиму припинення вогню.

    Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.

    «Натомість збройні формування Російської Федерації та її найманці шість разів порушили заборону на використання будь-якої зброї. З них один раз – із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 82 мм. Також противник відкривав вогонь по наших захисниках з великокаліберного кулемета та стрілецької зброї», - йдеться у повідомленні.

    У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив шість обстрілів позицій Об'єднаних сил:

    • поблизу Верхньоторецького – з міномета калібру 82 мм;
    • двічі в районі населеного пункту Піски – зі стрілецької зброї;
    • двічі околиці Лебединського – зі стрілецької зброї;
    • неподалік Водяного – з великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.

    За минулу добу втрат з української сторони не зафіксовано.

    Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил.

    У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників: біля Водяного – зі стрілецької зброї.

    У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції українських захисників були обстріляні один раз: неподалік Південного – зі стрілецької зброї.

    Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.

    Читайте також
    окупанти бойовики на Донбасі Донбас обстріл
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ