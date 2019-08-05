Окупанти шість разів порушили «хлібне перемир'я»
Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил
Підрозділи Об'єднаних сил у неділю дотримувалися сталого режиму припинення вогню.
Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.
«Натомість збройні формування Російської Федерації та її найманці шість разів порушили заборону на використання будь-якої зброї. З них один раз – із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 82 мм. Також противник відкривав вогонь по наших захисниках з великокаліберного кулемета та стрілецької зброї», - йдеться у повідомленні.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив шість обстрілів позицій Об'єднаних сил:
- поблизу Верхньоторецького – з міномета калібру 82 мм;
- двічі в районі населеного пункту Піски – зі стрілецької зброї;
- двічі околиці Лебединського – зі стрілецької зброї;
- неподалік Водяного – з великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.
За минулу добу втрат з української сторони не зафіксовано.
Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників: біля Водяного – зі стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції українських захисників були обстріляні один раз: неподалік Південного – зі стрілецької зброї.
Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.