Окупанти шість разів порушили «хлібне перемир'я»



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Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил

Підрозділи Об'єднаних сил у неділю дотримувалися сталого режиму припинення вогню.

Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.

«Натомість збройні формування Російської Федерації та її найманці шість разів порушили заборону на використання будь-якої зброї. З них один раз – із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 82 мм. Також противник відкривав вогонь по наших захисниках з великокаліберного кулемета та стрілецької зброї», - йдеться у повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив шість обстрілів позицій Об'єднаних сил:

поблизу Верхньоторецького – з міномета калібру 82 мм;

двічі в районі населеного пункту Піски – зі стрілецької зброї;

двічі околиці Лебединського – зі стрілецької зброї;

неподалік Водяного – з великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.

За минулу добу втрат з української сторони не зафіксовано.

Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників: біля Водяного – зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції українських захисників були обстріляні один раз: неподалік Південного – зі стрілецької зброї.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.