Окупанти видворили з Криму британську журналістку

Журналістку було оштрафовано на чотири тисячі рублів і вона покинула анексований півострів того ж дня

Англійську журналістку-фрілансера, яка спеціалізується на висвітленні порушень прав людини на пострадянському просторі, було оштрафовано в окупованому Сімферополі, після чого вона була змушена залишити анексований Крим. Про це повідомляє Радіо Свобода. «Англійську журналістку-фрілансера Маделайн Роуч, яка спеціалізується на висвітленні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Журналістка Маделайн Роуч

Журналістку було оштрафовано на чотири тисячі рублів і вона покинула анексований півострів того ж дня

Англійську журналістку-фрілансера, яка спеціалізується на висвітленні порушень прав людини на пострадянському просторі, було оштрафовано в окупованому Сімферополі, після чого вона була змушена залишити анексований Крим.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

«Англійську журналістку-фрілансера Маделайн Роуч, яка спеціалізується на висвітленні порушень прав людини на пострадянському просторі, було оштрафовано Центральним районним судом Сімферополя. Її змусили покинути територію анексованого Криму», - говориться у повідомленні.

У результаті журналістку було оштрафовано на чотири тисячі рублів і вона покинула анексований півострів того ж дня.

Російські силовики затримали Роуч вранці 7 лютого у хостелі Сімферополя, де вона зупинилася під час поїздки на півострів. Роуч звинуватили у журналістській діяльності на території Криму без акредитації російського МЗС, а також у відсутності медичної страховки. Після опитування у відділі поліції Роуч засудили за статтею про так зване порушення іноземним громадянином правил в'їзду й «перебування у Росії».

Адвокат за призначенням Андрій Семенець, якого запросили самі поліцейські, наполегливо рекомендував Роуч визнати провину, заплатити штраф і покинути окупований Крим. Журналістка у суді наполягала на тому, що не виконувала нічиє редакційне завдання і приїхала в окупований Крим лише, щоб познайомитися з героями своїх публікацій. У відповідь поліцейські заявили, що за їхньою інформацією, вона зняла й пересилала відео зустрічі з кримськотатарськими сім'ями політв'язнів за допомогою месенджера на телефоні.

Роуч припускає, що співробітники російських правоохоронних органів встановили за нею спостереження і, певно, відстежували її активність в інтернеті. Також поліцейські у суді заявляли про свідків, що розповіли про зустрічі з Роуч, проте назвати їх і допитати у суді відмовилися. На заяву Роуч про наявну у неї медичну страховку, яку вона оформляла для отримання «російської візи», оперативники відповіли їй, що потрібна «спеціальна страховка для Криму».