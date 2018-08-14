ООН: «Ісламська держава» має до 30 тисяч бойовиків в Іраку і Сирії



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Частина бойовиків-іноземців ІД перебазувалася в Афганістан

В доповіді ООН щодо санкцій стверджується про те, що не зважаючи на військові поразки «Ісламська держава» може мобілізувати від 20 до 30 тисяч бойовиків. Про це повідомляє Deutsche Welle.

При цьому такі сили рівномірно розподілені між Іраком і Сирією. Як наслідок, «Ісламська держава» може провести атаку в Сирії. В Іраку присутність даного терористичного угруповання зберігається завдяки окремим невеликим підпільним групам.

Фінансування «Ісламської держави» було значною мірою підірване. Проте контроль над районами північно західної Сирії дозволяє мати доступ до фінансів від продажу нафти.

Кількість іноземних бойовиків «Ісламської держави» в Іраку і Сирії залишається меншою ніж очікували до цього. При цьому частина терористів-іноземців встигла переміститися в Афганістан. Мова йде в тому числі і про командування «Ісламської держави».