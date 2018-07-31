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    ООН планує підключитися до розробки нової Конституції Сирії

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    ООН планує підключитися до розробки нової Конституції Сирії

    Переговори тривають щодо складу Конституційного комітету

    Інформаційне агентство Reuters повідомляє про те, що спеціальний посол ООН з питаннь сирійського врегулювання Стеффан де Містура має намір в вересні 2018 року почати новий раунд активних переговорів із РФ, Іраном і Туреччиною. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

    Метою нових контактів має стати пришвидшення формування органу, який буде займатися розробкою нової Конституції Сирії в рамках врегулювання громадянської війни в країні. В рамках останніх дводенних переговорів із представниками РФ, Ірану і Туреччини Містура отримав листи від режиму Башара Асада і опозиції із переліком кандидатів, які можуть бути задіяні в роботі Конституційного комітету.

    Нові офіційні консультації щодо складу Конституційного комітету мають відбутися на початку осені 2018 року в Женеві. 

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