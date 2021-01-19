Оперативні дані МОЗ. За добу від коронавірусу одужало понад 15 тис. людей

За весь час пандемії захворіло 1 167 655 осіб

Померло минулої доби від Covid 177 людей

В Україні за минулу добу, 18 січня, виявлено 3 939 нових хворих на коронавірус. Це на 905 людей більше, ніж попередньої доби (3 034). Зокрема, захворіли 131 дитина та 238 медпрацівників. Такі цифри повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 801 особа;

летальних випадків – 177;

одужало – 15 052 особи;

здійснено тестувань за добу – 33 400 (зокрема методом ПЛР – 18 734, методом ІФА – 14 666).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 167 655 осіб;

одужало – 886 248 осіб;

летальних випадків – 21 046;

проведено ПЛР-тестувань – 5 983 122.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (637), Одеській (453), Запорізькій (449), Харківській (237) та Черкаській (208) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 637 випадків;

Вінницька область – 73 випадки;

Волинська область – 70 випадків;

Дніпропетровська область – 201 випадок;

Донецька область – 174 випадки;

Житомирська область – 38 випадків;

Закарпатська область – 94 випадки;

Запорізька область – 449 випадків;

Івано-Франківська область – 127 випадків;

Київська область – 150 випадків;

Кіровоградська область – 29 випадків;

Луганська область – 64 випадки;

Львівська область – 197 випадків;

Миколаївська область – 115 випадків;

Одеська область – 453 випадки;

Полтавська область – 197 випадків;

Рівненська область – 58 випадків;

Сумська область – 61 випадок;

Тернопільська область – 67 випадків;

Харківська область – 237 випадків;

Херсонська область – 26 випадків;

Хмельницька область – 39 випадків;

Черкаська область – 208 випадків;

Чернівецька область – 172 випадки;

Чернігівська область – 3 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Як повідомлялося, у світі станом на 19 січня коронавірус зафіксували у понад 96 млн людей. Загалом від початку пандемії кількість померлих зросла вже до 2 млн осіб, а одужали від хвороби 68,6 млн людей.