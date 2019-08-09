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    Оперуповноважений Держприкордонслужби погорів на хабарі у Сумах

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    Співробітники СБУ задокументували факт отримання посадовцем неправомірної вигоди - Оперуповноважений Держприкордонслужби погорів на хабарі у Сумах
    Співробітники СБУ задокументували факт отримання посадовцем неправомірної вигоди
    Фото: Пресцентр СБУ

    Оперативники встановили, що посадовець вимагав від мешканця Сум 500 доларів

    Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі оперуповноваженого міжрайонного оперативно-розшукового відділу Східного регіонального управління Державної прикордонної служби.

    Про це 9 серпня повідомляє пресцентр СБУ.

    Оперативники встановили, що посадовець вимагав від мешканця обласного центру 500 доларів. За вказану суму зловмисник обіцяв чоловіку не притягувати його до відповідальності за начебто контрабанду наркотиків.

    У разі несплати грошей прикордонник погрожував громадянину кримінальним переслідуванням.

    Співробітники СБУ задокументували факт отримання посадовцем неправомірної вигоди. Правоохоронці затримали зловмисника, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, на одній з вулиць Сум після одержання всієї суми хабара.

    Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту справи про підозру у вчиненні злочину та обрання міри запобіжного заходу. У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії для встановлення інших посадових осіб, причетних до протиправної діяльності.

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