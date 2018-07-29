Орбан запропонував Румунії спільного розвивати Карпатський регіон



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Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан

За словами прем’єра Угорщини, «тільки діючи спільно, на основі взаємної поваги», можна розвивати Карпатський регіон

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив з ініціативою про об'єднання зусиль з Румунією для подальшого економічного зростання і зміцнення обороноздатності.

Про це він заявив під час виступу перед учасниками Літнього Університету в курортному місті Беіле Тушнад у Румунії, повідомляє «Укрінформ».

«У нас є ресурси, політична воля, тому пропонуємо нашим сусідам з'єднати наші країни спільними сучасними автомагістралями, залізничними і енергетичними лініями. Ми повинні гармонійно взаємодіяти для розвитку економіки і залучення інвестицій, а також для зміцнення наших збройних сил», - заявив Орбан.

За його словами, «тільки діючи спільно, на основі взаємної поваги, можна розвивати Карпатський регіон».

Орбан особливо наголосив, що його країна планує до 2030 року увійти до п'ятірки кращих європейських держав.

Офіційний Бухарест поки ніяк не прокоментував заяви угорського прем'єра.

Нагадаємо, Орбан також заявляв, що російська загроза для східних членів ЄС не повинна заважати іншим заробляти у Росії.