Оточення Луценка рятує активи одеських бізнесменів Кауфмана та Грановського – ЗМІ



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Ігор Фомін називає себе другом Юрія Луценка, однак запевняє, що його дружба на його заяви про злочин не впливає

Інтереси Кауфмана у судах представляє адвокатське об’єднання «Фомін і партнери», створене екс-адвокатом Луценка Ігорем Фоміним

Адвокатське бюро «Фомін і партнери», яке засновував найвідоміший адвокат Юрія Луценка Ігор Фомін, представляє інтереси одеських бізнесменів Кауфмана і Грановського. А сам Фомін особисто писав заяву у Генпрокуратуру щодо дій суддів, які передали одеський аеропорт в управління держави.

Про це йдеться у сюжеті програми «Наші гроші з Денисом Бігусом».

Детективи Національного антикорупційного бюро розслідують кримінальне провадження за фактом зловживання владою та службовим становищем чиновниками Одеської міськради. Фактично ідеться про «приватизацію» одеського аеропорту, в результаті якої у міста залишилося 25% корпоративних прав на летовище, а у приватного інвестора - компанії «Одеса аеропорт девелопмент» - 75%. Фірму пов’язують з одеськими бізнесменами Борисом Кауфманом та Олександром Грановським.

Інтереси Кауфмана у судах представляє адвокатське об’єднання «Фомін і партнери», створене екс-адвокатом Луценка Ігорем Фоміним (наразі Фомін обраний до Вищої ради правосуддя за квотою ГПУ і вийшов із переліку засновників).

29 березня 2018 року Солом’янський райсуд Києва своїм рішенням передав майно одеського аеропорту та його корпоративні права в Нацагентство з питань виявлення злочинних активів (АРМА). Однак вже за місяць - у квітні - суддя Окружного адмінсуду Євгеній Аблов своїм рішенням фактично заборонив АРМА реєструвати арешт і передачу летовища.

Тоді ж голова адвокатського об’єднання Ігор Фомін написав заяву про злочин до ГПУ. Фомін-адвокат стверджував, що суддя Віктор Фомін, який передав у АРМА майно аеропорту, постановив завідомо неправосудне рішення. За заявою Фоміна відкрито кримінальне провадження, в рамках якого допитують суддів і детективів.

Ігор Фомін захищав генпрокурора Юрія Луценка у справі про незаконне оформлення водія Луценка в МВС, сприяння йому у виділенні квартири і розтрату бюджетних коштів на святкування Дня міліції. За допомогою Фоміна Луценка виправдав Європейський суд з прав людини, визнавши, що справа проти нього є політичною.

Нині адвокатське об’єднання представляє генпрокурора та його дружину Ірину Луценко у позовах щодо захисту честі та гідності.

Ігор Фомін називає себе другом Юрія Луценка, однак запевняє, що його дружба на його заяви про злочин не впливає. «Ця справа (розслідування детективів - ред.) безперспективна. Вона ніколи не реалізується. Міська рада може реалізувати своє право виключно на сесії - проголосувати. Чи можна залучати до кримінальної відповідальності сесію? Ну проголосували люди…», - сказав він.

Сам генпрокурор коментувати справу аеропорту відмовився, однак заявив, що він підписував заяву Фоміна, аби у Генпрокуратурі перевірили «законність дій НАБУ». «Цю справу я розписав на один з підрозділів який має вивчити законність дій детективів. Але мені нічого не відомо про саму справу. І закон забороняє дізнаватися», - сказав Луценко у коментарі журналістам.

А у листопаді суддя Солом’янського райсуду Максим Вишняк взагалі скасував передачу аеропорту АРМА.

«Ця ухвала є абсолютно протиправною, вона грубо суперечить КПК і нашому процесуальному закону, нахабно йому суперечить, тому що є певні, нехай і екзотичні, креативні та талановиті судові рішення, там можна аплодувати винахідливості судді - це не є прикладом винахідливості, це є прикладом досягнення мети незалежно від засобів», - прокоментував ситуацію з аеропортом голова АРМА Антон Янчук.

Нині спеціалізована антикорупційна прокуратура та АРМА намагаються це рішення скасувати.

Кримінальна справа щодо ще одного активу бізнесменів Кауфмана-Грановського - теж не має позитивних результатів, як планувала спочатку прокуратура. У 2017 році Юрій Луценко разом із міністром МВС Арсеном Аваковим провели спільну прес-конференцію, на якій заявили про обшуки у цигаркового монополіста «Тедіс Україна». Керівництво компанії підозрювали у фіктивному підприємництві, легалізації злочинних доходів, зловживанні владою та пособництві тероризму. Окрім цього, за словами Авакова, службові особи Антимонопольного комітету зробили все, аби компанія на цигарковому ринку продовжувала займати монопольне становище. «Я, як міністр, як політична фігура, можу заявити про те, що в результаті цього розслідування суспільство і всі ми маємо вимагати відставки голови Антимонопольного комітету», - сказав тоді очільник глави МВС.

При цьому, за інформацією журналіста видання «Наші гроші» Юрія Ніколова, люди від МВС та Генпрокуратури ходили тоді на спільні зустрічі з Борисом Кауфманом, аби вирішити подальшу долю компанії: «На одній з таких зустрічей, за моїми даними, був присутній від Луценка - Андрій Деркач - від міністра внутрішніх справ - Котвіцький - один із його найближчих бізнес-партнерів».

Навесні журналісти програми «Наші гроші з Денисом Бігусом» виявили нардепа Ігоря Котвіцького, який виходив із будівлі разом з Борисом Кауфманом, де розміщується офіс бізнесмена. За словами нардепа Котвіцького, їх з Кауфманом пов’язує дружба.

А Луценка з фірмою «Тедіс» пов’язує син Олександр - у 2015 році, коли компанія називалася ще «Мегаполіс-Україна», генпрокурор задекларував звідти дохід свого сина - 173 тисячі гривень.

Як наслідок, голова Антимонопольного комітету уникнув покарання, компанія змінила російських власників на українських та отримала штраф у 430 мільйонів гривень за порушення конкуренції. Нині вона заплатила до держбюджету 300 мільйонів гривень, які зараз намагається відсудити.

Провадження щодо партнера Кауфмана бізнесмена Олександра Грановського (не плутати з народним депутатом від БПП) - закрили, а справу направили розслідувати з Генпрокуратури в Службу безпеки України Одеської області.