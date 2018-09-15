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    Папа Франциск звернувся до мафії на Сицилії

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    Папа Франциск звернувся до мафії на Сицилії

    Понтифік наголосив, що члени організованих злочинних груп, багато з яких ходять до церкви, «не можуть вірити в Бога і бути мафіозі» одночасно

    Папа римський Франциск звернувся до сицилійської мафії із закликом залишити злочинне життя, заявивши, що острову потрібні «чоловіки і жінки любові, а не честі».

    Про це повідомляє ВВС.

    Він звернувся до них, використовуючи слова «дорогі брати і сестри».

    «Мафіозі не живе по-християнськи, бо своїм способом життя вони йдуть проти Бога і грішать», - сказав Папа Римський на проповіді, послухати яку в портовому районі Палермо зібралися 80 тисяч чоловік.

    Понтифік наголосив, що члени організованих злочинних груп, багато з яких ходять до церкви, «не можуть вірити в Бога і бути мафіозі» одночасно.

    «Я говорю членам мафії: міняйтеся, брати і сестри! Досить думати про себе і про свої гроші. Зверніться до істинного бога, до Ісуса Христа, дорогі брати і сестри», - сказав понтифік.

    Папа Франциск у Палермо вшанував пам’ять священика Джузеппе «Піно» Пулізі, вбитого мафією в 1993 році. Пулізі вбили в день його 56-річчя.

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