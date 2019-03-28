Парламент Британії проголосував проти всіх альтернативних варіантів Brexit

Як повідомляє Deutsche Welle, спікер Палати громад Джон Беркоу виніс на голосування вісім пропозицій, альтернативних угоді про вихід Великої Британії зі складу Євросоюзу, яку прем'єр-міністерка Тереза Мей погодила з Єврокомісією в листопаді 2018 року. Депутатам видали листок, в якому їм пропонувалося проставити "так" або "ні" навпроти кожної з восьми опцій.

Однак, депутати не підтримали ані «Brexit без угоди», ані варіант «Норвегія +», що передбачає збереження членства в єдиному європейському ринку, ані пропозицію щодо нового референдуму.

Раніше прем'єр-міністерка Великої Британії Тереза Мей заявила, що піде з посади до наступного етапу переговорів по Brexit, якщо парламент підтримає її варіант угоди.