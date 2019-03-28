Парламент Британії проголосував за відтермінування Brexit



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Дату виходу з ЄС можуть перенести на 12 квітня або 22 травня

Палата громад парламенту Великої Британії проголосувала за перенесення дати виходу країни з Євросоюзу (Brexit).

Про це повідомляє Reuters.

Відзначається, що ідею відстрочки Brexit підтримав 441 депутат, проти ж висловилися 105 парламентаріїв. Раніше вихід країни з ЄС планувалося здійснити 29 березня.

Тепер законодавці запропонували перенести Brexit на 12 квітня в разі неприйняття угоди на цьому тижні, або 22 травня - якщо її приймуть.

Нагадаємо, Євросоюз допустив відстрочку Brexit до 31 березня 2020 року. В ЄС погодилися б на довший термін, якби цього попросила прем'єр країни Тереза Мей.