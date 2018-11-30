Парламент Чорногорії скасував рішення про приєднання до Сербії, прийняте 100 років тому



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Мітинги за скасування рішення 1918 року щодо приєднання Чорногорії до Сербії

Після цього рішення парламенту у Подгориці затримали одного з лідерів чорногорського опозиційного «Демократичного фронту», члена парламенту Небойшу Медоєвича

Парламент Чорногорії ухвалив резолюцію про скасування рішення 1918 року щодо приєднання Чорногорії до Сербії.

Про це пише B92.

За резолюцію проголосували 46 депутатів від правлячої Демократичної партії соціалістів, також від опозиційної Соціал-демократичної партії та депутати нацменшин. Проти - 16 депутатів просербських партій.

Після цього рішення парламенту у Подгориці затримали одного з лідерів чорногорського опозиційного «Демократичного фронту», члена парламенту Небойшу Медоєвича. Це зробили за рішенням Верховного суду Подгориці за звинуваченням у хабарництві. Йому призначили арешт на строк до двох місяців за відмову від подачі показань.

Ще один лідер «Демократичного фронту», депутат Андрія Мандич після затримання Медоєвича заявив, що Чорногорія «перебуває на межі громадянської війни».

29 листопада ввечері у Подгориці відбулися мітинги за скасування рішення 1918 року щодо приєднання Чорногорії до Сербії.