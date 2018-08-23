Парубій спростував чутки про перенесення дати виборів президента



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Спікер заявив, що з офіційних джерел йому не відомо про те, що готується подання до КС із метою перенесення дати виборів

Голова Верховної Ради Андрій Парубій не знає про підготовку звернення до Конституційного Суду щодо перенесення дати президентських виборів, і підкреслює, що згідно з Конституцією, ці вибори повинні відбутися в останню неділю березня 2019 року.

Про це спікер сказав журналістам у четвер, 23 серпня, в Києві.

«Я вважаю, що вибори мають відбутися відповідно до Конституції. Якщо я не помиляюся, згідно з Конституцією, вибори відбуваються в останню неділю березня п'ятого року повноважень. Тільки так я бачу законні підстави та законні умови», - заявив Парубій, якого цитує Інтерфакс-Україна.

Разом з тим, спікер зазначив, що з офіційних джерел йому не відомо про те, що готується подання до КС із метою перенесення дати президентських виборів.

Раніше цього ж дня народний депутат із фракції «Народний фронт» Леонід Ємець у соцмережі заявив, що за його інформацією, в Конституційний Суд України готують подання з метою перенесення дати президентських виборів. Про це ж повідомив у своїй статті в «Дзеркалі тижня» журналіст Сергій Рахманін.

Джерело: Цензор.НЕТ