Патріарх Святослав погодився стати після смерті донором органів

Українцям потрібно творити культуру, в якій люди не боялися б чинити добро навіть після смерті

Голова Української греко-католицької церкви патріарх Святослав (Шевчук) готовий стати донором органів після своєї смерті. Про це інформує департамент інформації УГКЦ. За словами патріарха, українцям потрібно творити культуру, в якій люди не боялися б чинити добро навіть тоді, коли їхній земний шлях завершився. «Якщо ми можемо чинити добро



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Українцям потрібно творити культуру, в якій люди не боялися б чинити добро навіть після смерті

Голова Української греко-католицької церкви патріарх Святослав (Шевчук) готовий стати донором органів після своєї смерті. Про це інформує департамент інформації УГКЦ.

За словами патріарха, українцям потрібно творити культуру, в якій люди не боялися б чинити добро навіть тоді, коли їхній земний шлях завершився.

«Якщо ми можемо чинити добро навіть після нашої смерті, тобто якщо наші органи після нашої смерті можуть врятувати інше життя, то, гадаю, це обов'язково потрібно робити», – сказав глава церкви.

Щодо себе, то Блаженніший Святослав висловив цілковиту згоду стати донором. «Якщо після смерті я зможу й надалі чинити добро, то чому ні», – сказав предстоятель УГКЦ.

«Переконаний, що в нас в Україні є професійні й мудрі лікарі і є багато людей, які готові рятувати життя іншої людини, даруючи власні органи навіть після своєї смерті. Тільки нам потрібна відповідна культура. Також українське законодавство повинно пройти відповідний шлях розвитку, тому що нинішня ситуація в ньому тільки погіршує справу з пересадкою органів і, де-факто, у непрямий спосіб стимулює так звану чорну трансплантологію», - зауважив патріарх Святослав.