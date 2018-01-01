Пентагон опублікував відео супроводу російських Су-30
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Американські літаки F-15 піднялись по тривозі для перехоплення російських Су-30
Міністерство оборони США опублікувало відеозапис супроводу російських винищувачів Су-30 над Балтійським морем.
Відео опубліковано в Twitter міністерства.
На записі видно, як американські літаки F-15 піднімаються по тривозі для перехоплення російських Су-30 через те, що ті не передали кодів на вимогу авіадиспетчерів.
Так, в розшифровці говориться, що всі відео були надані штабом ВПС США в Європі. Американські винищувачі F-15 вилітали з бази Лейкнхет у Великобританії для перехоплення російських літаків через те, що Су-30 не подавали необхідних сигналів і не надавали планів польоту.
Great link to previously unreleased @48FighterWing #F15C intercept imagery during Baltic Air Policing #AlliedStrong @US_EUCOM @USEmbVilnius https://t.co/JvHrIusddh— USAFE-AFAFRICA (@HQUSAFEPA) 5 січня 2018 р.
У Пентагоні зазначили, що інциденти, що потрапили на відео, відбулися 23 листопада і 13 грудня.
Повідомляється, що винищувачі, які брали участь у перехопленні, задіяні у місії НАТО, яка називається Балтійське повітряне патрулювання. У поясненні до відео наголошується, що перехоплення є стандартною регулярною процедурою.
Раніше повідомлялося, що літак США провів оперативну розвідку близько російських рубежів на півдні Балтики.
Нагадаємо, американські літаки F-22 кілька разів здійснили попереджувальні постріли у бік двох російських штурмовиків Су-25 у небі над Сирією.