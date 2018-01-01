Пентагон опублікував відео супроводу російських Су-30

Американські літаки F-15 піднялись по тривозі для перехоплення російських Су-30

Міністерство оборони США опублікувало відеозапис супроводу російських винищувачів Су-30 над Балтійським морем. Відео опубліковано в Twitter міністерства. На записі видно, як американські літаки F-15 піднімаються по тривозі для перехоплення російських Су-30 через те, що ті не передали кодів на вимогу авіадиспетчерів. Так, в розшифровці



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Американські літаки F-15 піднялись по тривозі для перехоплення російських Су-30

Міністерство оборони США опублікувало відеозапис супроводу російських винищувачів Су-30 над Балтійським морем.

Відео опубліковано в Twitter міністерства.

На записі видно, як американські літаки F-15 піднімаються по тривозі для перехоплення російських Су-30 через те, що ті не передали кодів на вимогу авіадиспетчерів.

Так, в розшифровці говориться, що всі відео були надані штабом ВПС США в Європі. Американські винищувачі F-15 вилітали з бази Лейкнхет у Великобританії для перехоплення російських літаків через те, що Су-30 не подавали необхідних сигналів і не надавали планів польоту.

У Пентагоні зазначили, що інциденти, що потрапили на відео, відбулися 23 листопада і 13 грудня.

Повідомляється, що винищувачі, які брали участь у перехопленні, задіяні у місії НАТО, яка називається Балтійське повітряне патрулювання. У поясненні до відео наголошується, що перехоплення є стандартною регулярною процедурою.

Раніше повідомлялося, що літак США провів оперативну розвідку близько російських рубежів на півдні Балтики.

Нагадаємо, американські літаки F-22 кілька разів здійснили попереджувальні постріли у бік двох російських штурмовиків Су-25 у небі над Сирією.