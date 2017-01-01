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    Пентагон звинуватив РФ у свідомому порушенні угоди про польоти над Сирією

    Пентагон жорстко відреагував на останній інцидент з літаками США і Росії
    Міністерство оборони США звинуватило Російську Федерацію в навмисному порушенні Меморандуму із запобігання інцидентів у небі над Сирією після небезпечної зустрічі американських F-22 і російських Су-25. Про це заявила в коментарі центральному американському телеканалу CNN речниця Пентагону Дана Уайт. «Росія не спроможна забезпечити справжню
    • Вчора, 00:33
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    Американські F-22 перехопили російські Су-25 в небі над Сирією
    Американські F-22 перехопили російські Су-25 в небі над Сирією

    Пентагон жорстко відреагував на останній інцидент з літаками США і Росії

    Міністерство оборони США звинуватило Російську Федерацію в навмисному порушенні Меморандуму із запобігання інцидентів у небі над Сирією після небезпечної зустрічі американських F-22 і російських Су-25.

    Про це заявила в коментарі центральному американському телеканалу CNN речниця Пентагону Дана Уайт.

    «Росія не спроможна забезпечити справжню де-конфліктизацію повітряного простору в Сирії. Деякі із цих інцидентів не були помилковими», - зауважила представник американського оборонного відомства.

    Вона повідомила, що зараз це питання «опрацьовується на найвищому рівні».

    Таким чином, Пентагон жорстко відреагував на останній інцидент з літаками США і Росії, який стався минулого тижня.

    Хоча, зазначається в публікації, міністр оборони Джеймс Меттіс уже робив заяву з цього приводу, однак він назвав незрозумілим, чому росіяни порушили домовленості.

    Меттіс, зокрема, зауважив, що американська сторона не очікувала від росіян небезпечних маневрів і допустив, що це могла бути також помилка пілотів.

    США Сирія міністр Джеймс Меттіс
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