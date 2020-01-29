Перерізали горло і підпалили. В Умані чоловіка вбили через 600 грн



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26-річного підозрюваного, який уже мав судимості, затримали за гарячими слідами

У приватному будинку в Умані невідомі закатували чоловіка до смерті.

Про це пишуть Факти.

Спочатку його били, потім перерізали горло і наостанок підпалили будинок. Всередині згоріло майже все. Рятувальників викликали сусіди, але було вже запізно.

Експерти, оглянувши тіло загиблого, відразу сказали, що його вбила не пожежа, бо на шиї виявили різані рани.

Причиною кривавої розправи стали 600 грн.

До чоловіка пришов квартирант із товаришем – нібито за боргом. Між ними виникла бійка, під час якої господарю будинку перерізали горло кухонним ножем.

26-річного підозрюваного, який уже мав судимості, затримали за гарячими слідами.

Він розповів, що на тіло жертви накинув мотлох, ковдру і все підпалив.

Тепер йому загрожує до 15 років за гратами.