Перші F-35B прибудуть в Велику Британію на початку червня

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Винищувач F-35B

Восени 2018 року почнуться випробування F-35B із палуби авіаносця Queen Elizabeth

Міністр оборони Великої Британії Гевін Вільямсон повідомив про те, що перші 4 винищувачі п’ятого покоління F-35B мають здійснити переліт із США до бази Мерхам. Про це повідомляє видання Naval Today.

У перельоті будуть брати участь по 2 пілоти ВПС і ВМФ Великої Британії, які були зараховані в штат знову сформованої 617 ескадрильї. Переліт буде здійснено із бази Корпусу морської піхоти США у Південній Кароліні, де британські льотчики і обслуговуючий персонал проходили відповідну підготовку для роботи із винищувачами F-35B. В тому числі британські авіатори відпрацьовувати дозаправку в повітрі.

Паралельно із цим перший британський авіаносець HMS Queen Elizabeth, який проходить ходові випробування, восени 2018 року повинен буде здійснити перший трансатлантичний перехід для того, щоб забрати в США іще літаків F-35B для переходу до палубних випробувань і тренувань.