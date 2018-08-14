Перший віце-прем'єр-міністр пропонує підвищити стипендію за трьома спеціальностями

Кубів вважає, що для технологічного прориву Україні в першу чергу потрібно зупинити «відтік мізків»

Перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів пропонує з наступного року підвищити стипендію для студентів за інженерними, математичними та аграрними спеціальностями.

Про це він написав у колонці на «Економічній правді».

«Питання в тому - які це спеціальності? Хто більше потрібний економіці - фахівець з фондового ринку чи лікар? Багато кому (і мені також) здається, що нам потрібно більше «технарів», ніж гуманітаріїв... Моя особиста ініціатива ж, яка є маленьким кроком у правильному напрямку, наступного року запропонувати підвищену стипендію для студентів за інженерними, математичними та аграрними спеціальностями», - написав Кубів.

Перший віце-прем'єр-міністр вважає, що для технологічного прориву Україні в першу чергу потрібно зупинити «відтік мізків» та сфокусувати ринок праці на галузях, які створюють більшу додану вартість, а також підтримувати дослідження і стартапи.

«На щастя, ми будуємо демократичне суспільство і не можемо заборонити українцеві шукати роботу поза межами країни чи примусити всіх працювати на заводі. Але ми як держава можемо створювати стимули, які заохочуватимуть людей ще у молодому віці здобувати спеціальності, які є більш потрібними в економіці. Я називаю це боротьбою зі структурним безробіттям, яке виникає внаслідок неспівпадіння попиту і пропозиції на ринку праці», - зазначив Кубів.

Перший віце-прем'єр-міністр також додав, що над питанням зміни системи вищої освіти, щоб тисячі студентів не виїжджали на навчання, а фахівці - на роботу за кордон, працює велика експертна група в Мінекономрозвитку.