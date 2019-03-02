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    Під час виборів порядок охоронятимуть 131 тисяча поліцейських

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    Під час виборів порядок охоронятимуть 131 тисяча поліцейських

    У 2014 році міліції було на 30 тисяч правоохоронців більше

    Під час виборів президента України охороняти правопорядок та безпеку будуть 131 тисяча поліцейських.
    Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив в телеканалу «Україна», повідомляється на сайті МВС.

    «131 тисяча осіб з боку МВС будуть забезпечувати публічну безпеку під час виборів. Сподіваюсь, що СБУ буде нам допомагати. Звісно, у 2014 році міліції було на 30 тисяч правоохоронців більше. Але, не дивлячись на це, ми готові захистити виборчий процес», — додав глава МВС.

    Раніше також міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що у провадженнях щодо так званих «сіток» кандидата у президенти Юлії Тимошенко фігурують 50 людей, серед яких, зокрема, й народні депутати.

    Серед найбільш очікуваних порушень на майбутніх виборах президента спостерігачі очікують голосування за громадян, які не проживають за місцем реєстрації або перебувають за кордоном.

    МВС СБУ міністр вибори Арсен Аваков депутати Україна
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