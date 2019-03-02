Під час виборів порядок охоронятимуть 131 тисяча поліцейських



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У 2014 році міліції було на 30 тисяч правоохоронців більше

Під час виборів президента України охороняти правопорядок та безпеку будуть 131 тисяча поліцейських.

Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив в телеканалу «Україна», повідомляється на сайті МВС.

«131 тисяча осіб з боку МВС будуть забезпечувати публічну безпеку під час виборів. Сподіваюсь, що СБУ буде нам допомагати. Звісно, у 2014 році міліції було на 30 тисяч правоохоронців більше. Але, не дивлячись на це, ми готові захистити виборчий процес», — додав глава МВС.

Раніше також міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що у провадженнях щодо так званих «сіток» кандидата у президенти Юлії Тимошенко фігурують 50 людей, серед яких, зокрема, й народні депутати.

Серед найбільш очікуваних порушень на майбутніх виборах президента спостерігачі очікують голосування за громадян, які не проживають за місцем реєстрації або перебувають за кордоном.