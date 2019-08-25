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    Під Харковом обвалився автомобільний міст

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    Під Харковом обвалився автомобільний міст

    Рух мостом зупинено, поліція з'ясовує обставини події

    У Харківській області 25 серпня о 8:46 в Новобаварський відділ поліції від оператора «102» надійшло повідомлення про те, що обрушилася одна сторона мосту від ринку «Лоск» в сторону селища Пісочин. Про це повідомили в пресслужбі Нацполіціі в Харківській області.

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    Під Харковом обвалився автомобільний міст
    Під Харковом обвалився автомобільний міст
    Під Харковом обвалився автомобільний міст
    Під Харковом обвалився автомобільний міст
    Під Харковом обвалився автомобільний міст
    Під Харковом обвалився автомобільний міст
    Під Харковом обвалився автомобільний міст

    «Ніхто не постраждав», - підкреслили у поліції.

     Наразі на місці події працюють слідчо-оперативна група і керівництво відділу поліції та інші служби. 

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