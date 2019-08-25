Під Харковом обвалився автомобільний міст



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Рух мостом зупинено, поліція з'ясовує обставини події

У Харківській області 25 серпня о 8:46 в Новобаварський відділ поліції від оператора «102» надійшло повідомлення про те, що обрушилася одна сторона мосту від ринку «Лоск» в сторону селища Пісочин. Про це повідомили в пресслужбі Нацполіціі в Харківській області.

«Ніхто не постраждав», - підкреслили у поліції.

Наразі на місці події працюють слідчо-оперативна група і керівництво відділу поліції та інші служби.