Під Хмельницьким виявили контейнер з радіоактивною речовиною



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Всередині знайденого контейнера виявився ще один, забезпечений біологічним захистом, виготовлений зі збідненого урану

На околиці Хмельницького виявили контейнер з радіоактивною речовиною. Про це повідомила прес-служба Державної інспекції ядерного врегулювання у Facebook.

«За отриманою Держатомрегулювання інформацією, на початку серпня 2018 року на околиці міста Хмельницький знайшли транспортний контейнер УКТ-Д11», - повідомляє відомство.

Як встановили фахівці, всередині знайденого контейнера виявився ще один, забезпечений біологічним захистом, виготовлений зі збідненого урану. Потужність еквівалентної дози знахідки склала 16.8 мкЗв/год. на поверхні і 0.70 мкЗв/год на відстані 1 м.

Як повідомляють представники інспекції, слідів радіоактивного забруднення на місці знахідки не виявили.

Вироби передали для тимчасового зберігання на Хмельницьку АЕС. Надалі їх планують перевезти в держкорпорацію «Родон», яка збирає, транспортує і зберігає радіоактивні відходи так званого «неядерного» циклу практично з усіх підприємств країни.