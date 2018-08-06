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    Під Хмельницьким виявили контейнер з радіоактивною речовиною

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    Під Хмельницьким виявили контейнер з радіоактивною речовиною

    Всередині знайденого контейнера виявився ще один, забезпечений біологічним захистом, виготовлений зі збідненого урану

    На околиці Хмельницького виявили контейнер з радіоактивною речовиною. Про це повідомила прес-служба Державної інспекції ядерного врегулювання у Facebook.

    «За отриманою Держатомрегулювання інформацією, на початку серпня 2018 року на околиці міста Хмельницький знайшли транспортний контейнер УКТ-Д11», - повідомляє відомство.

    Як встановили фахівці, всередині знайденого контейнера виявився ще один, забезпечений біологічним захистом, виготовлений зі збідненого урану. Потужність еквівалентної дози знахідки склала 16.8 мкЗв/год. на поверхні і 0.70 мкЗв/год на відстані 1 м.

    Як повідомляють представники інспекції, слідів радіоактивного забруднення на місці знахідки не виявили.

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    Під Хмельницьким виявили контейнер з радіоактивною речовиною
    Під Хмельницьким виявили контейнер з радіоактивною речовиною

    Вироби передали для тимчасового зберігання на Хмельницьку АЕС. Надалі їх планують перевезти в держкорпорацію «Родон», яка збирає, транспортує і зберігає радіоактивні відходи так званого «неядерного» циклу практично з усіх підприємств країни.

    АЕС Хмельницький
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