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    Під Торецьком через обстріл бойовиків загинула дитина (оновлено)

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    Під Торецьком через обстріл бойовиків загинула дитина (оновлено)

    Дівчинка перебувала на подвір'ї своєї бабусі у той час, коли туди прилетів великокаліберний снаряд

    У селищі Залізне поблизу Торецька загинула 15-річна дівчинка внаслідок обстрілу бойовиків. Про це повідомив очільник Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

    За його словами, снаряд був випущений із позицій бойовиків.

    «Дитина перебувала на подвір'ї своєї бабусі у той час, коли туди прилетів великокаліберний снаряд», — написав він.

    «Про трагедію до поліції повідомив дідусь загиблої сьогодні близько 12:30. Дитина вийшла у двір, в цей час бойовики відкрили артилерійський вогонь по м.Залізне (Торецького району). Дівчина отримала травми, не сумісні з життям», – йдеться в повідомленні відділу комунікації ГУНП у Донецькій області,

    На місці події працює слідчо-оперативна група Торецького відділення поліції. Попередньо факт кваліфікували за ст.258 (терористичний акт) КК України.

    Як проінформував Жебрівський, загибла навчалася у школі, у 9-му класі.

    «У селищі Залізне поблизу Торецька загинула 15-річна дівчинка, Дарія – учениця 9 класу ЗОШ номер 7. Три дні тому вона відсвяткувала свій день народження», – написав Жебрівський.

    Інформацію про загибель дитини підтвердила поліція Донецької області.

    «15-річна дівчинка в цей час знаходилася у власному дворі. Снаряд розірвався в 3-метрах від неї і не залишив жодного шансу вижити», — йдеться у повідомленні.

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