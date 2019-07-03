Підозрюваному у держзраді Єжову пом’якшили запобіжний захід



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Єжов був затриманий СБУ у грудні 2017 року

Єжов перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом з носінням електронного засобу контролю

Голосіївський районний суд Києва звільнив з-під варти колишнього заступника керівника протоколу прем'єр-міністра Володимира Гройсмана Станіслава Єжова, обвинуваченого в роботі на російські спецслужби.

Про це 3 липня повідомляють Українські Новини з посиланням на інформацію адвоката Єжова Валентина Рибіна.

«Суд задовольнив наше клопотання, і сьогодні змінив запобіжний захід Єжову на цілодобовий домашній арешт з носінням електронного засобу контролю», - заявив Рибін.

Адвокат зазначив, що захист клопотав про зміну запобіжного заходу, в тому числі й на підставі рішення Конституційного Суду від 25 червня, яким було визнано неконституційним обрання для підозрюваних в державній зраді і тероризмі запобіжного заходу виключно у вигляді арешту.

Як відомо, СБУ затримала особистого перекладача прем’єр-міністра України Станіслава Єжова 20 грудня 2017 року. Відтоді він перебував під арештом. Проти Єжова відкрили провадження за статтею 111 Кримінального кодексу – державна зрада.

Голосіївський райсуд Києва 23 травня на два місяці продовжив арешт Єжову.