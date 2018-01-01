Північна Корея готує нове ядерне випробування

КНДР не бажає скасовувати ракетні і ядерні випробування, пояснюючи їх необхідністю самозахисту

Північна Корея найближчим може провести нове ракетне випробування. Про це на брифінгу у вівторок, 2 січня, заявила постійний представник США при ООН Ніккі Гейлі, – повідомляє CBS. Вона висловила сподівання, що отримані повідомлення не підтвердяться, однак в іншому випадку Вашингтон змушений буде вжити нових заходів стримування щодо КНДР.



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Північна Корея

КНДР не бажає скасовувати ракетні і ядерні випробування, пояснюючи їх необхідністю самозахисту

Північна Корея найближчим може провести нове ракетне випробування.

Про це на брифінгу у вівторок, 2 січня, заявила постійний представник США при ООН Ніккі Гейлі, – повідомляє CBS.

Вона висловила сподівання, що отримані повідомлення не підтвердяться, однак в іншому випадку Вашингтон змушений буде вжити нових заходів стримування щодо КНДР.

«Ми чуємо повідомлення про те, що КНДР може готувати чергове ракетне випробування. Сподіваюся, що цього не станеться. Але якщо це так, ми повинні вжити ще більше заходів щодо північнокорейського режиму», – заявила вона.

Нагадаємо: Радбез ООН 22 грудня одноголосно ухвалив рішення посилити санкції проти Північної Кореї через проведення нею ракетних і ядерних випробувань. Зокрема, значно зменшено (з 2 млн до 500 тис. барелів) обсяг палива, що постачають їй.

Крім того, заборонено ввезення до Північної Кореї продовольчої та сільськогосподарської продукції, машин, електричних приладів, землі, каменю і дерева. Також забороняються постачання промислового обладнання, транспортних засобів, заліза, сталі та інших металів.

КНДР не бажає скасовувати ракетні і ядерні випробування, пояснюючи їх необхідністю самозахисту.

Нещодавно стало відомо, що Північна Корея проводить випробування з метою встановлення біологічної речовини, що викликає сибірську язву, на своїх міжконтинентальних ракетах.

Також КНДР відмовилася від переговорів зі Сполученими Штатами Америки щодо ядерної програми.