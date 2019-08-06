Північна Корея знову запустила дві ракети



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Пуск був здійснений над Японським морем Фото: Yonhap

За 13 днів це вже четвертий запуск ракет з боку КНДР

Північна Корея продовжує запуски ракет: 6 серпня, стало відомо про запуск ще двох.

Про це повідомляє видання Yonhap.

Зазначається, що пуск був здійснений над Японським морем зі східного узбережжя країни в провінції Хванке-Намдо. Характеристики ракет не повідомляються.

За 13 днів це вже четвертий запуск ракет з боку КНДР.

Нагадаємо, 2 серпня стало відомо, що Північна Корея випробувала реактивні системи залпового вогню для великокаліберних керованих ракет. Голова Держради КНДР Кім Чен Ин особисто спостерігав за випробуванням.

31 липня Північна Корея здійснила запуски невпізнаних снарядів. Тижнем раніше Пхеньян випробував дві балістичні ракети малого радіусу дії. Це був перший ракетний пуск із моменту зустрічі лідерів КНДР і США Кім Чен Ина і Дональда Трампа.

Минулого місяця вони домовилися відновити переговори щодо денуклеаризації Корейського півострова.

Тоді Трамп заявив журналістам, що запуск ракет КНДР не є проблемою, оскільки домовленостей із цього питання немає.