Погода в Україні на 15 квітня: в окремих областях очікуються дощі



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15 квітня у західних областях мінлива хмарність, без опадів

В Україні у понеділок, 15 квітня, утримається хмарна погода з опадами в окремих областях, вдень температура повітря становитиме 6-11° тепла.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

«15 квітня у західних областях мінлива хмарність, без опадів; температура вдень 6-11° тепла; в Карпатах температура вдень близько 0°. У північних, Вінницькій та Черкаській областях хмарно з проясненнями, без істотних опадів, температура вдень 7-12° тепла», - йдеться у повідомленні.

На решті території хмарно, дощі, в Криму та Приазов'ї місцями значні дощі; температура вдень 10-15° тепла.

Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с, в південних, центральних та північних областях місцями пориви 15-18 м/с.

У наступні два дні, 16-17 квітня, буде хмарно з проясненнями. Часом дощі, у західних областях подекуди з мокрим снігом, лише вночі 16 квітня на заході країни, вдень 17 квітня на півночі Лівобережжя без опадів. Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла, вдень 9-14° тепла; 16 квітня у західних областях вночі сильні заморозки 0-4°, температура вдень 4-9° тепла.